Preço de Three Kingdoms hoje

O preço ao vivo de Three Kingdoms (3KDS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 3KDS para USD é de $ 0 por 3KDS.

Three Kingdoms ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 498,892, com um fornecimento em circulação de 590.00M 3KDS. Nas últimas 24 horas, 3KDS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00133389, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 3KDS movimentou-se -- na última hora e +1.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 159.22.

Informações de mercado de Three Kingdoms (3KDS)

Capitalização de mercado $ 498.89K$ 498.89K $ 498.89K Volume (24h) $ 159.22$ 159.22 $ 159.22 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 845.58K$ 845.58K $ 845.58K Fornecimento Circulante 590.00M 590.00M 590.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Three Kingdoms é $ 498.89K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 159.22. A oferta em circulação de 3KDS é 590.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 845.58K.