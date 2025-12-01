Preço de The Void hoje

O preço ao vivo de The Void (VOID) hoje é --, com uma variação de 2.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VOID para USD é de -- por VOID.

The Void ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,020, com um fornecimento em circulação de 60.67M VOID. Nas últimas 24 horas, VOID foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.173301, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VOID movimentou-se +2.11% na última hora e -0.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Void (VOID)

Capitalização de mercado $ 20.02K$ 20.02K $ 20.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K Fornecimento Circulante 60.67M 60.67M 60.67M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

