Preço de The Eagle hoje

O preço ao vivo de The Eagle (EAGLE) hoje é --, com uma variação de 0.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EAGLE para USD é de -- por EAGLE.

The Eagle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,857, com um fornecimento em circulação de 999.88M EAGLE. Nas últimas 24 horas, EAGLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00620845, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EAGLE movimentou-se -0.12% na última hora e +4.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de The Eagle (EAGLE)

Capitalização de mercado $ 41.86K$ 41.86K $ 41.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.86K$ 41.86K $ 41.86K Fornecimento Circulante 999.88M 999.88M 999.88M Fornecimento total 999,884,574.635006 999,884,574.635006 999,884,574.635006

