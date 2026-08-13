Preço de SYNAPZ hoje

O preço ao vivo de SYNAPZ (SYNAPZ) hoje é $ 0, com uma variação de 1.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SYNAPZ para USD é de $ 0 por SYNAPZ.

SYNAPZ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 303,841, com um fornecimento em circulação de 999.99M SYNAPZ. Nas últimas 24 horas, SYNAPZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00127004, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SYNAPZ movimentou-se -1.03% na última hora e +1.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.40.

Informações de mercado de SYNAPZ (SYNAPZ)

Capitalização de mercado $ 303.84K$ 303.84K $ 303.84K Volume (24h) $ 55.40$ 55.40 $ 55.40 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 303.84K$ 303.84K $ 303.84K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,993,605.182838 999,993,605.182838 999,993,605.182838

A capitalização de mercado atual de SYNAPZ é $ 303.84K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.40. A oferta em circulação de SYNAPZ é 999.99M, com um fornecimento total de 999993605.182838. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 303.84K.