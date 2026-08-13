Preço de SWEAT hoje

O preço ao vivo de SWEAT (SWEAT) hoje é $ 0, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWEAT para USD é de $ 0 por SWEAT.

SWEAT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,725,676, com um fornecimento em circulação de 13.39B SWEAT. Nas últimas 24 horas, SWEAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.091476, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SWEAT movimentou-se -0.00% na última hora e -8.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 24.84K.

Informações de mercado de SWEAT (SWEAT)

Capitalização de mercado $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Volume (24h) $ 24.84K$ 24.84K $ 24.84K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.95M$ 6.95M $ 6.95M Fornecimento Circulante 13.39B 13.39B 13.39B Fornecimento total 19,682,393,831.333 19,682,393,831.333 19,682,393,831.333

A capitalização de mercado atual de SWEAT é $ 4.73M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 24.84K. A oferta em circulação de SWEAT é 13.39B, com um fornecimento total de 19682393831.333. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.95M.