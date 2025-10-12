Informações de preço de Stakecube (SCC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00558068 $ 0.00558068 $ 0.00558068 Mínimo 24h $ 0.00788136 $ 0.00788136 $ 0.00788136 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00558068$ 0.00558068 $ 0.00558068 Máximo 24h $ 0.00788136$ 0.00788136 $ 0.00788136 Máximo histórico $ 3.64$ 3.64 $ 3.64 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) -10.86% Variação de Preço (7d) -9.42% Variação de Preço (7d) -9.42%

O preço em tempo real de Stakecube (SCC) é $0.00681153. Nas últimas 24 horas, SCC foi negociado entre a mínima de $ 0.00558068 e a máxima de $ 0.00788136, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SCC é $ 3.64, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SCC variou +0.01% na última hora, -10.86% nas últimas 24 horas e -9.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Stakecube (SCC)

Capitalização de mercado $ 110.92K$ 110.92K $ 110.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 110.93K$ 110.93K $ 110.93K Fornecimento Circulante 16.28M 16.28M 16.28M Fornecimento total 16,285,089.91163954 16,285,089.91163954 16,285,089.91163954

A capitalização de mercado atual de Stakecube é $ 110.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCC é 16.28M, com um fornecimento total de 16285089.91163954. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 110.93K.