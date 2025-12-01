Preço de Solid hoje

O preço ao vivo de Solid (SOLID) hoje é $ 1.003, com uma variação de 0.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOLID para USD é de $ 1.003 por SOLID.

Solid ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 60,648, com um fornecimento em circulação de 60.47K SOLID. Nas últimas 24 horas, SOLID foi negociado entre $ 0.994235 (mínimo) e $ 1.013 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.096, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.342748.

No desempenho de curto prazo, SOLID movimentou-se +0.03% na última hora e -0.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Solid (SOLID)

Capitalização de mercado $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K Fornecimento Circulante 60.47K 60.47K 60.47K Fornecimento total 60,472.570597 60,472.570597 60,472.570597

