Tokenomics de Solid (SOLID)

Tokenomics de Solid (SOLID)

Descubra informações essenciais sobre Solid (SOLID), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 19:45:20 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Solid (SOLID)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Solid (SOLID), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 59.50K
$ 59.50K$ 59.50K
Fornecimento total:
$ 60.47K
$ 60.47K$ 60.47K
Fornecimento circulante:
$ 60.47K
$ 60.47K$ 60.47K
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 59.50K
$ 59.50K$ 59.50K
Máximo histórico:
$ 1.096
$ 1.096$ 1.096
Mínimo histórico:
$ 0.342748
$ 0.342748$ 0.342748
Preço atual:
$ 0.982718
$ 0.982718$ 0.982718

Informação sobre Solid (SOLID)

Site oficial:
https://www.solidcapa.com/
Whitepaper:
https://www.solidcapa.com/whitepaper-v2.pdf

Tokenomics de Solid (SOLID): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Solid (SOLID) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens SOLID que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SOLID podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do SOLID, explore o preço em tempo real do token SOLID!

Previsão de preço de SOLID

Quer saber para onde o SOLID pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SOLID combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.

Mais de 4,000 pares de negociação nos mercados Spot e Futuros
As listagens de tokens mais rápidas entre as CEXs
#1 em liquidez em todo o setor
As menores taxas, com atendimento ao cliente 24/7
Transparência de reservas de tokens acima de 100% para os fundos dos usuários
Barreiras de entrada ultrabaixas: compre cripto com apenas 1 USDT
mc_how_why_title
Compre cripto com apenas 1 USDT: O jeito mais fácil de acessar o universo cripto!

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"