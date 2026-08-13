Qual é o preço atual de Solar?

Solar está sendo negociado a R$0.0106449372367691040000, apresentando uma variação de preço de -0.04% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está SXP hoje?

A volatilidade do preço de SXP nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Solar?

O token flutuou entre R$0.0105861118640092512000 (mínimo) e R$0.0107406913145749632000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação SXP gerou?

Nas últimas 24 horas, SXP acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$29.0118320510688000, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Solar?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como SXP se compara a outros tokens de BNB Chain Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio?

Dentro da categoria BNB Chain Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, SXP mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.