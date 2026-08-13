Preço de Solar (SXP)
O preço ao vivo de Solar (SXP) hoje é $ 0.00212445, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SXP para USD é de $ 0.00212445 por SXP.
Solar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,430,607, com um fornecimento em circulação de 673.39M SXP. Nas últimas 24 horas, SXP foi negociado entre $ 0.00211271 (mínimo) e $ 0.00214356 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.79, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, SXP movimentou-se +0.38% na última hora e -16.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 12.27.
A capitalização de mercado atual de Solar é $ 1.43M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 12.27. A oferta em circulação de SXP é 673.39M, com um fornecimento total de 673393198.71. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.43M.
+0.38%
-0.04%
-16.70%
-16.70%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Solar em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Solar em USD foi de $ +0.0055449591.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Solar em USD foi de $ -0.0002814541.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Solar em USD foi de $ -0.0000000117968840594.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-0.04%
|30 dias
|$ +0.0055449591
|+261.01%
|60 dias
|$ -0.0002814541
|-13.24%
|90 dias
|$ -0.0000000117968840594
|-0.00%
Em 2040, o preço de Solar pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço atual de Solar?
Solar está sendo negociado a R$0.0106449372367691040000, apresentando uma variação de preço de -0.04% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.
Quão volátil está SXP hoje?
A volatilidade do preço de SXP nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.
Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Solar?
O token flutuou entre R$0.0105861118640092512000 (mínimo) e R$0.0107406913145749632000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.
Quanto volume de negociação SXP gerou?
Nas últimas 24 horas, SXP acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.
Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?
O máximo histórico é de R$29.0118320510688000, e o mínimo histórico é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.
Quão forte é a liquidez do mercado para Solar?
A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.
Como SXP se compara a outros tokens de BNB Chain Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio?
Dentro da categoria BNB Chain Ecosystem,Harmony Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Alameda Research Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, SXP mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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