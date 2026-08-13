Preço de Slinky hoje

O preço ao vivo de Slinky (SLINKY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLINKY para USD é de $ 0 por SLINKY.

Slinky ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,794.91, com um fornecimento em circulação de 1000.00M SLINKY. Nas últimas 24 horas, SLINKY foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01192882, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SLINKY movimentou-se -- na última hora e -2.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Slinky (SLINKY)

Capitalização de mercado $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,996,252.65 999,996,252.65 999,996,252.65

A capitalização de mercado atual de Slinky é $ 14.79K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SLINKY é 1000.00M, com um fornecimento total de 999996252.65. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.79K.