Informações de preço de Skyops (SKYOPS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -0.20% Variação de Preço (7d) -0.20%

O preço em tempo real de Skyops (SKYOPS) é --. Nas últimas 24 horas, SKYOPS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SKYOPS é $ 0.00204963, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SKYOPS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -0.20% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Skyops (SKYOPS)

Capitalização de mercado $ 22.61K$ 22.61K $ 22.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.62K$ 33.62K $ 33.62K Fornecimento Circulante 67.26M 67.26M 67.26M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Skyops é $ 22.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SKYOPS é 67.26M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.62K.