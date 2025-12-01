Preço de Simps hoje

O preço ao vivo de Simps (SIMP) hoje é --, com uma variação de 1.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SIMP para USD é de -- por SIMP.

Simps ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 73,664, com um fornecimento em circulação de 1.00B SIMP. Nas últimas 24 horas, SIMP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00436876, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SIMP movimentou-se -- na última hora e +10.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Simps (SIMP)

Capitalização de mercado $ 73.66K$ 73.66K $ 73.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.66K$ 73.66K $ 73.66K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Simps é $ 73.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SIMP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 73.66K.