Preço de DreamCraft hoje

O preço ao vivo de DreamCraft (DREAMCRAFT) hoje é $ 0.0000000449, com uma variação de 3.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DREAMCRAFT para USD é de $ 0.0000000449 por DREAMCRAFT.

DreamCraft ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- DREAMCRAFT. Nas últimas 24 horas, DREAMCRAFT foi negociado entre $ 0.0000000347 (mínimo) e $ 0.0000000472 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, DREAMCRAFT movimentou-se -3.24% na última hora e -36.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 45.57K.

Informações de mercado de DreamCraft (DREAMCRAFT)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 45.57K$ 45.57K $ 45.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 449.00$ 449.00 $ 449.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de DreamCraft é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 45.57K. A oferta em circulação de DREAMCRAFT é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 449.00.