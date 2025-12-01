Preço de SimiliScan hoje

O preço ao vivo de SimiliScan (SMS) hoje é $ 0.0000832, com uma variação de 4.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SMS para USD é de $ 0.0000832 por SMS.

SimiliScan ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,320.46, com um fornecimento em circulação de 100.00M SMS. Nas últimas 24 horas, SMS foi negociado entre $ 0.00008252 (mínimo) e $ 0.00008738 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00376516, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00008252.

No desempenho de curto prazo, SMS movimentou-se -0.09% na última hora e -4.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SimiliScan (SMS)

Capitalização de mercado $ 8.32K$ 8.32K $ 8.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.32K$ 8.32K $ 8.32K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SimiliScan é $ 8.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SMS é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.32K.