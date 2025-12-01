Preço de Sharp Token hoje

O preço ao vivo de Sharp Token (SHARP) hoje é $ 0.00570279, com uma variação de 11.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHARP para USD é de $ 0.00570279 por SHARP.

Sharp Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,932,504, com um fornecimento em circulação de 2.98B SHARP. Nas últimas 24 horas, SHARP foi negociado entre $ 0.00399849 (mínimo) e $ 0.00574501 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0120001, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00326327.

No desempenho de curto prazo, SHARP movimentou-se +0.32% na última hora e +5.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sharp Token (SHARP)

Capitalização de mercado $ 16.93M$ 16.93M $ 16.93M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 388.14M$ 388.14M $ 388.14M Fornecimento Circulante 2.98B 2.98B 2.98B Fornecimento total 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sharp Token é $ 16.93M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SHARP é 2.98B, com um fornecimento total de 68230000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 388.14M.