Preço de Sequel hoje

O preço ao vivo de Sequel (MOVIE) hoje é --, com uma variação de 1.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOVIE para USD é de -- por MOVIE.

Sequel ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 155,803, com um fornecimento em circulação de 60.00B MOVIE. Nas últimas 24 horas, MOVIE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOVIE movimentou-se -0.15% na última hora e +2.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sequel (MOVIE)

Capitalização de mercado $ 155.80K$ 155.80K $ 155.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 259.67K$ 259.67K $ 259.67K Fornecimento Circulante 60.00B 60.00B 60.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de Sequel é $ 155.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOVIE é 60.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 259.67K.