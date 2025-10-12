Informações de preço de Satfi ($SATFI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00217793 $ 0.00217793 $ 0.00217793 Mínimo 24h $ 0.00228255 $ 0.00228255 $ 0.00228255 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00217793$ 0.00217793 $ 0.00217793 Máximo 24h $ 0.00228255$ 0.00228255 $ 0.00228255 Máximo histórico $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 Menor preço $ 0.00217793$ 0.00217793 $ 0.00217793 Variação de Preço (1h) +1.05% Alteração de Preço (1D) -0.82% Variação de Preço (7d) -20.19% Variação de Preço (7d) -20.19%

O preço em tempo real de Satfi ($SATFI) é $0.00222802. Nas últimas 24 horas, $SATFI foi negociado entre a mínima de $ 0.00217793 e a máxima de $ 0.00228255, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de $SATFI é $ 0.0183037, enquanto o mais baixo é $ 0.00217793.

Em termos de desempenho de curto prazo, $SATFI variou +1.05% na última hora, -0.82% nas últimas 24 horas e -20.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Satfi ($SATFI)

Capitalização de mercado $ 222.80K$ 222.80K $ 222.80K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 222.80K$ 222.80K $ 222.80K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Satfi é $ 222.80K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $SATFI é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 222.80K.