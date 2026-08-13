Preço de Sabai Protocol hoje

O preço ao vivo de Sabai Protocol (SABAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SABAI para USD é de $ 0 por SABAI.

Sabai Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 285,184, com um fornecimento em circulação de 557.83M SABAI. Nas últimas 24 horas, SABAI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.072849, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SABAI movimentou-se -- na última hora e -14.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.93.

Informações de mercado de Sabai Protocol (SABAI)

Capitalização de mercado $ 285.18K$ 285.18K $ 285.18K Volume (24h) $ 2.93$ 2.93 $ 2.93 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Fornecimento Circulante 557.83M 557.83M 557.83M Fornecimento total 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0 2,650,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sabai Protocol é $ 285.18K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.93. A oferta em circulação de SABAI é 557.83M, com um fornecimento total de 2650000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.35M.