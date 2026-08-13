Preço de ROCK hoje

O preço ao vivo de ROCK (ROCK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROCK para USD é de $ 0 por ROCK.

ROCK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,324, com um fornecimento em circulação de 1.00B ROCK. Nas últimas 24 horas, ROCK foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00445204, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ROCK movimentou-se -- na última hora e +0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ROCK (ROCK)

Capitalização de mercado $ 46.32K$ 46.32K $ 46.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.32K$ 46.32K $ 46.32K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ROCK é $ 46.32K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ROCK é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.32K.