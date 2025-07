O que é ROBOT (ROBOT)

ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de ROBOT (ROBOT) Site oficial

Tokenomics de ROBOT (ROBOT)

Compreender a tokenomics de ROBOT (ROBOT) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token ROBOT agora!