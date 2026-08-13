Preço de RNT hoje

O preço ao vivo de RNT (RNT) hoje é $ 0.00106518, com uma variação de 0.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RNT para USD é de $ 0.00106518 por RNT.

RNT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,045,762, com um fornecimento em circulação de 981.77M RNT. Nas últimas 24 horas, RNT foi negociado entre $ 0.0010622 (mínimo) e $ 0.00108585 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.091875, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RNT movimentou-se +0.09% na última hora e -0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.96K.

Informações de mercado de RNT (RNT)

Capitalização de mercado $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Volume (24h) $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Fornecimento Circulante 981.77M 981.77M 981.77M Fornecimento total 999,362,595.729475 999,362,595.729475 999,362,595.729475

A capitalização de mercado atual de RNT é $ 1.05M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.96K. A oferta em circulação de RNT é 981.77M, com um fornecimento total de 999362595.729475. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.06M.