Preço de Retsa hoje

O preço ao vivo de Retsa (RETSA) hoje é --, com uma variação de 2.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RETSA para USD é de -- por RETSA.

Retsa ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,641.43, com um fornecimento em circulação de 1.00B RETSA. Nas últimas 24 horas, RETSA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00194489, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RETSA movimentou-se 0.00% na última hora e +5.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Retsa (RETSA)

Capitalização de mercado $ 5.64K$ 5.64K $ 5.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.64K$ 5.64K $ 5.64K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Retsa é $ 5.64K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RETSA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.64K.