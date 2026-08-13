Preço de REST hoje

O preço ao vivo de REST (REST) hoje é $ 0, com uma variação de 30.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REST para USD é de $ 0 por REST.

REST ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 292,018, com um fornecimento em circulação de 499.89M REST. Nas últimas 24 horas, REST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00138304, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, REST movimentou-se -2.91% na última hora e +44.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.70K.

Informações de mercado de REST (REST)

Capitalização de mercado $ 292.02K$ 292.02K $ 292.02K Volume (24h) $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 292.02K$ 292.02K $ 292.02K Fornecimento Circulante 499.89M 499.89M 499.89M Fornecimento total 499,886,212.866924 499,886,212.866924 499,886,212.866924

A capitalização de mercado atual de REST é $ 292.02K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.70K. A oferta em circulação de REST é 499.89M, com um fornecimento total de 499886212.866924. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 292.02K.