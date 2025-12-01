Preço de Quantlink hoje

O preço ao vivo de Quantlink (QLK) hoje é $ 0.0001215, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QLK para USD é de $ 0.0001215 por QLK.

Quantlink ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,149.81, com um fornecimento em circulação de 100.00M QLK. Nas últimas 24 horas, QLK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.080298, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0001201.

No desempenho de curto prazo, QLK movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Quantlink (QLK)

Capitalização de mercado $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

