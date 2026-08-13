Qual é o preço atual de PUP Token?

PUP Token está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como PUP se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de --% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se PUP está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como PUP Token está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,HyperEVM Ecosystem?

No segmento Meme,HyperEVM Ecosystem, PUP demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de PUP Token hoje?

A capitalização de mercado de R$1759425.27974537292000 coloca PUP no ranking #4010, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente PUP está sendo negociado?

PUP Token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de PUP?

Com 645160825.0652609 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.