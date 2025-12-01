Preço de PumpBase hoje

O preço ao vivo de PumpBase (PUMPBASE) hoje é --, com uma variação de 2.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUMPBASE para USD é de -- por PUMPBASE.

PumpBase ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 40,571, com um fornecimento em circulação de 1.00B PUMPBASE. Nas últimas 24 horas, PUMPBASE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00127557, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUMPBASE movimentou-se -- na última hora e +10.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PumpBase (PUMPBASE)

Capitalização de mercado $ 40.57K$ 40.57K $ 40.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.57K$ 40.57K $ 40.57K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

