Preço de Polkacity hoje

O preço ao vivo de Polkacity (POLC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLC para USD é de $ 0 por POLC.

Polkacity ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,372, com um fornecimento em circulação de 190.03M POLC. Nas últimas 24 horas, POLC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.83, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POLC movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.52K.

Informações de mercado de Polkacity (POLC)

Capitalização de mercado $ 34.37K$ 34.37K $ 34.37K Volume (24h) $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.00K$ 123.00K $ 123.00K Fornecimento Circulante 190.03M 190.03M 190.03M Fornecimento total 680,000,000.0 680,000,000.0 680,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Polkacity é $ 34.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.52K. A oferta em circulação de POLC é 190.03M, com um fornecimento total de 680000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.00K.