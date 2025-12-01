Preço de Photon hoje

O preço ao vivo de Photon (PHOTON) hoje é $ 0.11283, com uma variação de 9.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHOTON para USD é de $ 0.11283 por PHOTON.

Photon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 202,155, com um fornecimento em circulação de 1.79M PHOTON. Nas últimas 24 horas, PHOTON foi negociado entre $ 0.103074 (mínimo) e $ 0.114472 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.679355, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.03011794.

No desempenho de curto prazo, PHOTON movimentou-se +1.19% na última hora e -20.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Photon (PHOTON)

Capitalização de mercado $ 202.16K$ 202.16K $ 202.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Fornecimento Circulante 1.79M 1.79M 1.79M Fornecimento total 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

