Preço de PEPTIDES hoje

O preço ao vivo de PEPTIDES (PEPTI) hoje é $ 0, com uma variação de 33.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PEPTI para USD é de $ 0 por PEPTI.

PEPTIDES ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 218,600, com um fornecimento em circulação de 978.52M PEPTI. Nas últimas 24 horas, PEPTI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00101275, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PEPTI movimentou-se -3.38% na última hora e -12.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 29.85K.

Informações de mercado de PEPTIDES (PEPTI)

Capitalização de mercado $ 218.60K$ 218.60K $ 218.60K Volume (24h) $ 29.85K$ 29.85K $ 29.85K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 218.60K$ 218.60K $ 218.60K Fornecimento Circulante 978.52M 978.52M 978.52M Fornecimento total 978,518,024.430076 978,518,024.430076 978,518,024.430076

A capitalização de mercado atual de PEPTIDES é $ 218.60K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 29.85K. A oferta em circulação de PEPTI é 978.52M, com um fornecimento total de 978518024.430076. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 218.60K.