Preço de PATIC hoje

O preço ao vivo de PATIC (PTC) hoje é $ 0, com uma variação de 0.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PTC para USD é de $ 0 por PTC.

PATIC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,611, com um fornecimento em circulação de 2.50B PTC. Nas últimas 24 horas, PTC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00248791, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PTC movimentou-se -0.00% na última hora e +3.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PATIC (PTC)

Capitalização de mercado $ 52.61K$ 52.61K $ 52.61K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Fornecimento Circulante 2.50B 2.50B 2.50B Fornecimento total 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de PATIC é $ 52.61K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PTC é 2.50B, com um fornecimento total de 50000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.05M.