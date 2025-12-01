Preço de Omnipair hoje

O preço ao vivo de Omnipair (OMFG) hoje é $ 0.738077, com uma variação de 9.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OMFG para USD é de $ 0.738077 por OMFG.

Omnipair ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,659,770, com um fornecimento em circulação de 12.00M OMFG. Nas últimas 24 horas, OMFG foi negociado entre $ 0.672429 (mínimo) e $ 0.800981 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.86, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.335642.

No desempenho de curto prazo, OMFG movimentou-se -2.93% na última hora e +107.75% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Omnipair (OMFG)

Capitalização de mercado $ 8.66M$ 8.66M $ 8.66M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.66M$ 8.66M $ 8.66M Fornecimento Circulante 12.00M 12.00M 12.00M Fornecimento total 11,999,977.523772 11,999,977.523772 11,999,977.523772

