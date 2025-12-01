Preço de SCX hoje

O preço ao vivo de SCX (SCX) hoje é $ 0.0000312, com uma variação de 1.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCX para USD é de $ 0.0000312 por SCX.

SCX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SCX. Nas últimas 24 horas, SCX foi negociado entre $ 0.0000312 (mínimo) e $ 0.00003154 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SCX movimentou-se 0.00% na última hora e +24.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.36K.

Informações de mercado de SCX (SCX)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BSC

