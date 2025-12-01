Preço de Omnia Protocol hoje

O preço ao vivo de Omnia Protocol (OMNIA) hoje é $ 0.00712592, com uma variação de 56.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OMNIA para USD é de $ 0.00712592 por OMNIA.

Omnia Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 278,344, com um fornecimento em circulação de 38.09M OMNIA. Nas últimas 24 horas, OMNIA foi negociado entre $ 0.0042818 (mínimo) e $ 0.0097401 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.724005, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00100478.

No desempenho de curto prazo, OMNIA movimentou-se +66.42% na última hora e +110.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Omnia Protocol (OMNIA)

Capitalização de mercado $ 278.34K$ 278.34K $ 278.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 719.04K$ 719.04K $ 719.04K Fornecimento Circulante 38.09M 38.09M 38.09M Fornecimento total 98,399,953.0 98,399,953.0 98,399,953.0

