Preço de Omax hoje

O preço ao vivo de Omax (OMAX) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OMAX para USD é de $ 0 por OMAX.

Omax ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 52,151, com um fornecimento em circulação de 9.00B OMAX. Nas últimas 24 horas, OMAX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.060187, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, OMAX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Omax (OMAX)

Capitalização de mercado $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K Fornecimento Circulante 9.00B 9.00B 9.00B Fornecimento total 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Omax é $ 52.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OMAX é 9.00B, com um fornecimento total de 9000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.15K.