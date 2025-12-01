Preço de OID hoje

O preço ao vivo de OID (OID) hoje é $ 0.0001222, com uma variação de 7.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OID para USD é de $ 0.0001222 por OID.

OID ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 122,073, com um fornecimento em circulação de 1.00B OID. Nas últimas 24 horas, OID foi negociado entre $ 0.00010601 (mínimo) e $ 0.00012599 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00276221, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00008218.

No desempenho de curto prazo, OID movimentou-se +0.15% na última hora e +24.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de OID (OID)

Capitalização de mercado $ 122.07K$ 122.07K $ 122.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 122.07K$ 122.07K $ 122.07K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de OID é $ 122.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OID é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 122.07K.