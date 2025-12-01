Preço de Norm hoje

O preço ao vivo de Norm (NORM) hoje é $ 0.00000607, com uma variação de 11.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NORM para USD é de $ 0.00000607 por NORM.

Norm ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 60,653, com um fornecimento em circulação de 10.00B NORM. Nas últimas 24 horas, NORM foi negociado entre $ 0.00000604 (mínimo) e $ 0.00000688 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00002692, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000111.

No desempenho de curto prazo, NORM movimentou-se +0.35% na última hora e -30.27% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Norm (NORM)

Capitalização de mercado $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 60.65K$ 60.65K $ 60.65K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

