O preço ao vivo de NETWORKCITIES (CITIES) hoje é --, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CITIES para USD é de -- por CITIES.

NETWORKCITIES ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 253,383, com um fornecimento em circulação de 999.95M CITIES. Nas últimas 24 horas, CITIES foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00196208, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, CITIES movimentou-se -- na última hora e -3.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de NETWORKCITIES (CITIES)

Capitalização de mercado $ 253.38K$ 253.38K $ 253.38K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 253.38K$ 253.38K $ 253.38K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,949,920.8373758 999,949,920.8373758 999,949,920.8373758

