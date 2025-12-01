Preço de Moo hoje

O preço ao vivo de Moo (MOO) hoje é --, com uma variação de 1.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOO para USD é de -- por MOO.

Moo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 139,749, com um fornecimento em circulação de 348.95T MOO. Nas últimas 24 horas, MOO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOO movimentou-se -0.67% na última hora e +7.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Moo (MOO)

Capitalização de mercado $ 139.75K$ 139.75K $ 139.75K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 168.21K$ 168.21K $ 168.21K Fornecimento Circulante 348.95T 348.95T 348.95T Fornecimento total 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

