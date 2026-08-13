Qual é o preço atual de Moni?

Moni está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -0.01% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como MONI se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.01% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se MONI está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Moni está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Monad Ecosystem?

No segmento Meme,Monad Ecosystem, MONI demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Moni hoje?

A capitalização de mercado de R$202787.00966063232000 coloca MONI no ranking #7342, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente MONI está sendo negociado?

Moni gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de MONI?

Com 1000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.