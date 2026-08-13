Preço de Mongoose hoje

O preço ao vivo de Mongoose (MONGOOSE) hoje é $ 0, com uma variação de 0.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MONGOOSE para USD é de $ 0 por MONGOOSE.

Mongoose ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 531,421, com um fornecimento em circulação de 69,000,000,000.00T MONGOOSE. Nas últimas 24 horas, MONGOOSE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MONGOOSE movimentou-se -0.35% na última hora e -0.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mongoose (MONGOOSE)

Capitalização de mercado $ 531.42K$ 531.42K $ 531.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 531.42K$ 531.42K $ 531.42K Fornecimento Circulante 69,000,000,000.00T 69,000,000,000.00T 69,000,000,000.00T Fornecimento total 6.9e+22 6.9e+22 6.9e+22

A capitalização de mercado atual de Mongoose é $ 531.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MONGOOSE é 69,000,000,000.00T, com um fornecimento total de 6.9e+22. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 531.42K.