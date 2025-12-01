Preço de MITCH hoje

O preço ao vivo de MITCH (IDRAWLINE) hoje é $ 0.00060594, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IDRAWLINE para USD é de $ 0.00060594 por IDRAWLINE.

MITCH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 605,936, com um fornecimento em circulação de 1000.00M IDRAWLINE. Nas últimas 24 horas, IDRAWLINE foi negociado entre $ 0.00059903 (mínimo) e $ 0.00062094 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03880398, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00031162.

No desempenho de curto prazo, IDRAWLINE movimentou-se +0.49% na última hora e +50.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MITCH (IDRAWLINE)

Capitalização de mercado $ 605.94K$ 605.94K $ 605.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 605.94K$ 605.94K $ 605.94K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,922.888952 999,999,922.888952 999,999,922.888952

A capitalização de mercado atual de MITCH é $ 605.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IDRAWLINE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999922.888952. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 605.94K.