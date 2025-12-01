Preço de Mintra hoje

O preço ao vivo de Mintra (MINT) hoje é $ 0.00005323, com uma variação de 5.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINT para USD é de $ 0.00005323 por MINT.

Mintra ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 126,598, com um fornecimento em circulação de 2.38B MINT. Nas últimas 24 horas, MINT foi negociado entre $ 0.00005004 (mínimo) e $ 0.00005339 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00898646, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003479.

No desempenho de curto prazo, MINT movimentou-se +0.06% na última hora e +16.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mintra (MINT)

Capitalização de mercado $ 126.60K$ 126.60K $ 126.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 126.60K$ 126.60K $ 126.60K Fornecimento Circulante 2.38B 2.38B 2.38B Fornecimento total 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391 2,378,194,230.391

A capitalização de mercado atual de Mintra é $ 126.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MINT é 2.38B, com um fornecimento total de 2378194230.391. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 126.60K.