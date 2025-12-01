Preço de Mintify hoje

O preço ao vivo de Mintify (MINT) hoje é $ 0.00090484, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINT para USD é de $ 0.00090484 por MINT.

Mintify ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 446,635, com um fornecimento em circulação de 493.61M MINT. Nas últimas 24 horas, MINT foi negociado entre $ 0.00090482 (mínimo) e $ 0.00090492 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.059905, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00065372.

No desempenho de curto prazo, MINT movimentou-se 0.00% na última hora e +0.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mintify (MINT)

Capitalização de mercado $ 446.64K$ 446.64K $ 446.64K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 904.83K$ 904.83K $ 904.83K Fornecimento Circulante 493.61M 493.61M 493.61M Fornecimento total 999,993,105.9877311 999,993,105.9877311 999,993,105.9877311

