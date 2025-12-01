Preço de mini hoje

O preço ao vivo de mini (MINI) hoje é $ 0.00379275, com uma variação de 6.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINI para USD é de $ 0.00379275 por MINI.

mini ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,339,450, com um fornecimento em circulação de 875.81M MINI. Nas últimas 24 horas, MINI foi negociado entre $ 0.00372397 (mínimo) e $ 0.00408652 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.096963, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00195457.

No desempenho de curto prazo, MINI movimentou-se -0.71% na última hora e +13.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de mini (MINI)

Capitalização de mercado $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Fornecimento Circulante 875.81M 875.81M 875.81M Fornecimento total 875,812,570.948209 875,812,570.948209 875,812,570.948209

A capitalização de mercado atual de mini é $ 3.34M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MINI é 875.81M, com um fornecimento total de 875812570.948209. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.34M.