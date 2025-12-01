Preço de mindworms hoje

O preço ao vivo de mindworms (MINDWORMS) hoje é $ 0.00001176, com uma variação de 4.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MINDWORMS para USD é de $ 0.00001176 por MINDWORMS.

mindworms ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,734.36, com um fornecimento em circulação de 997.88M MINDWORMS. Nas últimas 24 horas, MINDWORMS foi negociado entre $ 0.00001176 (mínimo) e $ 0.00001238 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00056254, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001176.

No desempenho de curto prazo, MINDWORMS movimentou-se -0.18% na última hora e -8.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de mindworms (MINDWORMS)

Capitalização de mercado $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.73K$ 11.73K $ 11.73K Fornecimento Circulante 997.88M 997.88M 997.88M Fornecimento total 997,875,167.862248 997,875,167.862248 997,875,167.862248

