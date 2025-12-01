Preço de MICROWAVED hoje

O preço ao vivo de MICROWAVED (MICROWAVED) hoje é $ 0.00001423, com uma variação de 3.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MICROWAVED para USD é de $ 0.00001423 por MICROWAVED.

MICROWAVED ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,225.32, com um fornecimento em circulação de 999.76M MICROWAVED. Nas últimas 24 horas, MICROWAVED foi negociado entre $ 0.00001377 (mínimo) e $ 0.00001442 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00064694, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001191.

No desempenho de curto prazo, MICROWAVED movimentou-se -- na última hora e +3.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MICROWAVED (MICROWAVED)

Capitalização de mercado $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K Fornecimento Circulante 999.76M 999.76M 999.76M Fornecimento total 999,758,648.839082 999,758,648.839082 999,758,648.839082

