Preço de Messiah hoje

O preço ao vivo de Messiah (MSIA) hoje é $ 0.04490126, com uma variação de 1.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSIA para USD é de $ 0.04490126 por MSIA.

Messiah ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 559,302, com um fornecimento em circulação de 12.46M MSIA. Nas últimas 24 horas, MSIA foi negociado entre $ 0.0448584 (mínimo) e $ 0.04591019 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.539528, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04474743.

No desempenho de curto prazo, MSIA movimentou-se -0.19% na última hora e -3.91% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Messiah (MSIA)

Capitalização de mercado $ 559.30K$ 559.30K $ 559.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.49M$ 4.49M $ 4.49M Fornecimento Circulante 12.46M 12.46M 12.46M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

