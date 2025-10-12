Informações de preço de MEMEXSOL (MEMEXSOL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00004079 $ 0.00004079 $ 0.00004079 Mínimo 24h $ 0.00004551 $ 0.00004551 $ 0.00004551 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00004079$ 0.00004079 $ 0.00004079 Máximo 24h $ 0.00004551$ 0.00004551 $ 0.00004551 Máximo histórico $ 0.00008816$ 0.00008816 $ 0.00008816 Menor preço $ 0.00002231$ 0.00002231 $ 0.00002231 Variação de Preço (1h) +0.05% Alteração de Preço (1D) +7.98% Variação de Preço (7d) -43.48% Variação de Preço (7d) -43.48%

O preço em tempo real de MEMEXSOL (MEMEXSOL) é $0.00004528. Nas últimas 24 horas, MEMEXSOL foi negociado entre a mínima de $ 0.00004079 e a máxima de $ 0.00004551, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMEXSOL é $ 0.00008816, enquanto o mais baixo é $ 0.00002231.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMEXSOL variou +0.05% na última hora, +7.98% nas últimas 24 horas e -43.48% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MEMEXSOL (MEMEXSOL)

Capitalização de mercado $ 45.53K$ 45.53K $ 45.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 45.53K$ 45.53K $ 45.53K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,999.46 999,999,999.46 999,999,999.46

A capitalização de mercado atual de MEMEXSOL é $ 45.53K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMEXSOL é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999999.46. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 45.53K.