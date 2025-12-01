Preço de Mars Protocol hoje

O preço ao vivo de Mars Protocol (MARS) hoje é $ 0.01051132, com uma variação de 1.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARS para USD é de $ 0.01051132 por MARS.

Mars Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,925,042, com um fornecimento em circulação de 266.47M MARS. Nas últimas 24 horas, MARS foi negociado entre $ 0.00513222 (mínimo) e $ 0.01629533 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.512804, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MARS movimentou-se -3.65% na última hora e -37.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mars Protocol (MARS)

Capitalização de mercado $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M Fornecimento Circulante 266.47M 266.47M 266.47M Fornecimento total 457,083,938.78 457,083,938.78 457,083,938.78

