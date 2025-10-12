Informações de preço de maow (MAOW) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0000107 $ 0.00001148
Mínimo 24h $ 0.0000107
Máximo 24h $ 0.00001148
Máximo histórico $ 0.00062638
Menor preço $ 0.0000107
Variação de Preço (1h) +0.41%
Alteração de Preço (1D) -2.23%
Variação de Preço (7d) -31.53%

O preço em tempo real de maow (MAOW) é $0.00001098. Nas últimas 24 horas, MAOW foi negociado entre a mínima de $ 0.0000107 e a máxima de $ 0.00001148, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MAOW é $ 0.00062638, enquanto o mais baixo é $ 0.0000107.

Em termos de desempenho de curto prazo, MAOW variou +0.41% na última hora, -2.23% nas últimas 24 horas e -31.53% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de maow (MAOW)

Capitalização de mercado $ 10.98K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.98K
Fornecimento Circulante 999.71M
Fornecimento total 999,711,432.160862

A capitalização de mercado atual de maow é $ 10.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MAOW é 999.71M, com um fornecimento total de 999711432.160862. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.98K.